Azərbaycanda deputatların məzuniyyəti başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclis yanvarın 1-dən 15-dək tətilə buraxılıb.

16 yanvar - 31 yanvar tarixlərində Milli Məclis komitələrinin iclasları keçiriləcək.

Yaz sessiyası isə fevralın 1-də başlanacaq, 31 mayadək davam edəcək.



