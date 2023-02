Bakıda "Mercedes" "Prius"la toqquşdu - Qadın öldü / VİDEO

Bakıda yol qəzası olub, gənc qadın ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Bakı şəhəri, Binəqədi-Mehdiabad yolunda qeydə alınıb.

Xədicə Allahverdiyevanın idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobillə Rauf Abbasovun idarə etdiyi "Toyota Prius" markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə sonuncu avtomobildə sərnişin olan 1995-ci il təvəllüdlü Xumarǝ Hüseynova aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb, X.Allahverdiyeva isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

