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Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı artıb - Nazir rəqəmləri açıqladı

Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı artıb -
11:14 16 Yanvar 2023
700 İqtisadiyyat
Gülər Seymurqızı
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Yanvar-dekabr aylarında istilik elektrik stansiyaları üzrə 2 milyard 7043,3 milyon kVt/s, su da daxil olmaqla bərpa olunan mənbələrdən 1 milyard 945,2 milyon kVt/s elektrik enerjisi istehsal edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı 4% artaraq 28 milyard 988,5 milyon kVt/s təşkil edib.

Bu barədə Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov özünün "Twitter" hesabında məlumat verib.

"Yanvar-dekabr aylarında istilik elektrik stansiyaları üzrə 2 milyard 7043,3 milyon kVt/s, su da daxil olmaqla bərpa olunan mənbələrdən 1 milyard 945,2 milyon kVt/s elektrik enerjisi istehsal edilib", - deyə nazir əlavə edib.

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