Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı 1 746 309 vahid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov “Twitter” hesabında bildirib.

"Əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsini təmin edən mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi və stimullaşdırıcı tədbirlər nəticəsində 2019-cu ilin əvvəli ilə müqayisədə əmək müqavilələrinin sayı 344 394 vahid artıb. O cümlədən qeyri-dövlət sektorunda əmək müqavilələrinin sayı 291 435 vahid artaraq 831 357 olub", - deyə o qeyd edib.

