Azərbaycanda son sutkada heç kim koronavirus əleyhinə vaksin vurdurmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.