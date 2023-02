Ötən il Azərbaycanda icbari tibbi sığorta haqları üzrə büdcəyə daxil olmuş vəsaitin həcmi 822,2 milyon manata çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "Twitter"də yazıb.

"Bu, əvvəlki illə müqayisədə 38,1% çoxdur", - deyə o qeyd edib.

