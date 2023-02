Türkiyənin Naxçıvan və Gəncədəki baş konsulları etimadnamələrini XİN-ə təqdim edib

Türkiyənin Naxçıvandakı yeni baş konsulu Asip Kaya və Gəncədəki yeni baş konsulu Rəcəb Öztop etimadnamələrini Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.

“Etimadnamələrini Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Protokol idarəsinə təqdim etmək üçün Bakıda səfərdə olan Naxçıvandakı baş konsulumuz Asip Kaya və Gəncə baş konsulumuz Rəcəb Öztop səfirimiz Cahit Bağçını ziyarət edib. Səfirimiz onlara vəzifələrində uğurlar arzulayıb”, - səfirliyin məlumatında qeyd edilib.



