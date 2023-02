Fiziki məhdudiyyətli Elnur Əfəndiyev və həyat yoldaşına ev verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı onlar özləri yayıb.

Bildirilib ki, ailə mənzillə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təmin edilib.

Qeyd edək ki, cütlük sosial şəbəkələrdə etdikləri paylaşımlarla gündəmə gəlib. Bundan başqa, bir müddət öncə E.Əfəndiyevin qazi olub-olmaması da efirlərdə geniş müzakirələrə səbəb olmuşdu.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

