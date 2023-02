Xalq artisti Mələkxanım Eyubova uzun müddətdir sənətdən uzaqlaşan bacısı oğlu Mirkamil Kamilovla bağlı suala əsəbiləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Sözbaz" proqramına müsahibə zamanı xanəndəyə Mirkamillə bağlı sual ünvanlanıb.

Eyubova isə müsahibəni yarımçıq saxlayaraq, onun haqqında danışmaq istəməyib.

Qeyd edək ki, Mirkamil uzun müddət əvvəl sənətdən gedib. Mirkamil həm də müğənni-bəstəkar Ramal İsrafilovun bibisi oğludur.

