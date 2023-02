Əməkdar artist Nigar Şabanova növbəti dəfə estetik əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanəndə bu barədə instaqram hesabında məlumat yayıb. Sənətçi xəstəxanadan foto paylaşaraq "Tezliklə stressdən, yorğun düşmüş üzümdən, kompleks daşıdığım yanaqlardan əsər də qalmayacaq" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, N.Şabanova daha əvvəl bədənşəkilləndirmə, dodaq və buxaq hissəsini balacalaşdırmaq üçün bıçaq altına uzanmışdı.

