Çinin nüfuzu 1961-ci ildən bu yana ilk dəfə azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin 2022-ci ildə əhali sayı 1 milyard 411 milyon 800 min nəfərə qədər azalıb.

Bu rəqəm isə 1960-cı illəridən bu yana ilk dəfə qeydə alınıb. Belə ki, həmin dönəmdə uzun illər davam edən quraqlıq və aclıqdan sonra 30 milyon insan ölmüşdü. Bu da 1960 və 1961-ci illərdə ölkə əhalisinin azalmasına səbəb olmuşdu.

İddialara görə, bu gedişlə Hindistan əhali sayına görə, Çini qabaqlayacaq.

