Tanınmış filoloq, professor Seyfəddin Qəni vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb. S.Qəni ötən gün xəstəlik səbəbindən 71 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Yazıçılar və Aşıqlar Birliyinin üzvü olan S.Qəninin son iş yeri Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şamaxı filialında kafedra müdiri vəzifəsi olub.

