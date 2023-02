83 yaşlı Xameneyi hakimiyyəti oğluna ötürmək vəsvəsəsi yaşayır - "Le Monde"

"Xameneyinin xroniki depressiyası hakimiyyəti oğluna ötürmək vəsvəsəsini artırıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirlər "Le Monde" qəzetində dərc edilən məqalədə yer alıb. Məqalənin müəllifi Yaxın Şərq tarixi üzrə məşhur fransalı ekspert Jan-Pier Filio yazır ki, İranın rəhbəri Əli Xameneyi xroniki depressiyalardan əziyyət çəkir və o, bütün ağlı və hissləri ilə oğlunun varisliyi üçün narahatdır.

Xameneyi 33 il sərt və qətiyyətlə İran İslam Respublikasına rəhbərlik edərək Yaxın Şərqdə rekord qırıb. Amma cəllad kimi tanınan İbrahim Rəisinin prezidentliyi dövründə Xameneyinin repressiv meylləri daha da gücləndi və xalq etirazlarını yatırmaqda israr etdi.

Jan-Pier Filio qeyd edib ki, 83 yaşı olan və səhhəti getdikcə pisləşən Xameneyi ağır xroniki depressiyalardan əziyyət çəkir. Onun bütün beynini zəbt edən ölüm və varislik qayğısı ilə birlikdə bu depressiyanı gücləndirdi.

Qeyd edək ki, Xameneyinin altı - iki qızı dörd oğlu var.

