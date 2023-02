“Qalatasaray”ın futbolçusu Mauro İkardidən ayrılan Vanda Nara davranışı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yataqda canlı yayım açan Nara, bu zaman bədənini nümayiş etdirib.Nara bir neçə dəqiqə canlı yayımda açıq-saçıq davranış sərgiləyib. Naranın bu davranışı birmənalı qarşılanmayıb.

Qeyd edək ki, Vanda Nara İkardidən ayrılandan sonra onun reper L-Gante ilə sevgili olduğu idda edilsə də, sənətçi iddiaları rədd edib.

