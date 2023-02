Səudiyyə Ərəbistanında güclü yağışdan sonra Məkkə şəhərinin Əl-Hüseyniyə bölgəsi yaşıllığa bürünüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əl-Hüseyniyyədə dağlar və düzənliklərdə otlar cücərib. Görüntülər sosial mediada maraqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, həmin ərazilərdə yaşıllıq gec-gec müşahidə edilir.

