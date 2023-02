Qarabağda çalışan mütəxəssislərə hansı halda imtiyazlar veriləcək?

Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti (DƏMX) işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləyən mütəxəssislərin hansı şərtlərdə güzəşt və imtiyazlardan istifadə etmək hüququna malik olduğunu açıqlayıb.



Xidmətdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu, Əmək Məcəlləsinin 21-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Məcəlləyə əsasən, mütəxəssislər aşağıdakı güzəştləri əldə edirlər:



- Mütəxəssislərin əmək müqaviləsi bağladıqları işəgötürən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə vergi uçotunda olduqda;



- Mütəxəssislərin əmək müqaviləsi üzrə iş yeri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşdikdə;



- Mütəxəssislər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məskunlaşdıqda.

