Hesablama Palatası Naxçıvanda müxtəlif dövlət qurumlarında araşdırmalar aparacaq.

Metbuat.az Report.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Palatanın sədri Vüqar Gülməmmədov deyib.

"Araşdırmanın nəticəsi bu ayın sonu məlum olacaq", - deyə sədr bildirib.

