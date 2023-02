Ukrayna Prezidentinin Ofisinin müşaviri Aleksey Arestoviç istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Arestoviç bu barədə öz feysbuk hesabında məlumat yayıb: "İstefa ərizəsi yazmışam. Sivil davranış nümunəsi göstərmək istəyirəm: prinsipial səhvdir, bu isə istefa deməkdir", - deyə Arestoviç qeyd edib.

Qeyd edək ki, Arestoviç yanvarın 14-ü Dnepr şəhərində 9 mərtəbəli yaşayış binasına Rusiya ordusu tərəfindən raket zərbəsinin endirilməsi ilə bağlı yanlış məlumat verdiyi üçün tənqid olunub.

