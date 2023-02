Putindən gözlənilməz qərar - 1,5 milyonluq ordu...

Rusiya ordusundakı əsgərlərin sayı 1,5 milyona çatdırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu açıqlama verib. O nazirlik nümayəndələri görüşü zamanı bildirib ki, 2026-cı ilə qədər ordunun qərargahında böyük dəyişikliklər ediləcək. Şoyqunun sözlərinə görə, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətini genişləndirmək üçün bütün fəaliyyətlər kompleks planda birləşdiriləcək. Şoyqu bəyan edib ki, Prezident Vladimir Putin ordu sıralarını artırmaq qərarına gəlib. Həmçinin orduda “Moskva və Leninqrad” adlı 2 yeni strateji hərbi zona yaradılacaq.

“Dövlətin hərbi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və Rusiya Federasiyasının yeni regionlarının və mühüm obyektlərinin mühafizəsi yalnız ordunun əsas struktur komponentlərinin gücləndirilməsi ilə mümkündür”, - Şoyqu bildirib.

Qeyd edək ki, hazırda Rusiya ordusunda əsgər sayı 1 milyon 150 min 623 nəfərdir.

