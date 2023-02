Rusiya-Ukrayna müharibəsində daha bir azərbaycanlı həlak olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Murad Əliyev Soledar uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub.

Murad Əliyev Rusiyada səfərəbərlik elan edilən zaman orduya cəlb olunub.

Qeyd edək ki, Murad əslən Astara rayonunun Bala Şahağacı kəndindən olub. O, uzun müddətdir ki, Rusiyada yaşayırmış. Evli və 1 qız övladı var imiş.

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.