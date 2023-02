Portuqaliyanın “Portu” klubu 40 yaşını qeyd etməyə hazırlaşan Pepeyə yeni müqavilə təklif edib.

Metbuat.az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, klub Pepeyə iki illik yeni müqavilə təklif edib. Məlumata görə, məvacib Pepeni qane edir və o təklifi qəbul edəcək.

Qeyd edək ki, Pepenin “Portu” ilə müqaviləsi bu mövsüm başa çatacaq. “Portu” prezidenti Pinto da Kosta bildirmişdi ki, Pepe daha 5-6 il futbol oynaya bilər.

Pepe “Portu”ya Türkiyənin “Beşiktaş” klubundan transfer olunub.

