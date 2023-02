Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük Risklərinin İdarəolunmasi və Audit Baş İdarəsinin rəisi gömrük xidməti polkovniki Əliyev Fərid Əlibaba oğlu vəzifəsindən ayrılıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən məlumatınaa görə, o, bu gün ərizə yazaraq işdən çıxıb.

Gömrük Komitəsindən saytımıza məlumatı təsdiqləyiblər.

Qeyd edək ki, F. Əliyev bu vəzifəyə 2018-ci ildə təyin olunmuşdu. Onun 36 yaşı var.

