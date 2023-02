Azərbaycanda yeni virus yayılıb - Nazirlik TƏSDİQLƏDİ

Son günlər azyaşlılar və böyüklər arasında yayılan virusun qripin influenza növü olduğu təsdiqlənib.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, paytaxtda özəl klinikaya müraciət edən xəstələrdən birində analizlər müsbət nəticə verib.

Onun influenza virusuna yoluxduğu məlum olub.

Həmin xəstəxananın pediatrı Yalçın Mirzəyev bildirir ki, virus əsasən 1-5 yaş arasında olan uşaqlarda daha çox yayılır. Onun sözlərinə görə, virus kəskin respirator xəstəliklərə xarakterik əlamətlərlə özünü göstərir. O deyir ki, xüsusilə risk qrupuna daxil olan şəxslər ən azı 48 saat ərzində həkimə müraciət etməlidirlər. Əks halda daha ağır nəticələri ola bilər.

Valideynlər isə deyirlər ki, virusun ən ağır əlaməti temperaturun bir neçə gün davam etməsidir. Onların sözlərinə görə, bu hal uşaqlarda ciddi narahatlığa səbəb olur.

Səhiyyə Nazirliyi "Xəzər Xəbər"ə virusun yayıldığını təsdiqlədi.

Bildirildi ki, hazırda hərarətin yüksəlməsi, halsızlıq, boğaz ağrısı, öskürək, burun tutulması, axması əlamətləri ilə xəstələnmə halları müşahidə edilir. Bu xəstələrdən götürülmüş yaxmalardan yeni növ koronavirus, kəskin respirator virus infeksiyaları və bu qrupa daxil olan influenza virusu aşkarlanır. Virusa yoluxan şəxslərin qrip əleyhinə peyvənd olunması tövsiyə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.