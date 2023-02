"Mən arvad hesabına yaşayıram" - Nemət Pənahlıdan ETİRAF / VİDEO

Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlı TV Müsavat-ın canlı efirində aparıcı Sevinc Telmanqızının qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nemət Pənahlı Sevinc Telmanqızının "Necə dolanırsınız?" sualına belə cavab verib:

"Yoldaşım məktəbi qırmızı attestatla, universiteti qırmızı diplomla bitirib. Onu Nemət Pənahlının yoldaşı olduğu üçün işə götürmədilər. Amma yüksək səviyyədə əl qabiliyyəti var. Hicablı bir rəfiqəsinin gəlinliyini bəzədi, ondan sonra hicablı gəlinlər bəzənmək üçün kütləvi şəkildə gəldilər yoldaşımın yanına. Həcər xanım ondan sonra başladı bu işlə məşğul olmağa. Bu, bizim yeganə dolanışıq mənbəyimizdir".

Ətraflı videoda:

