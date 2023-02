Müsəlman ölkəsində güclü zəlzələ baş verdi: Sunami xəbərdarlığı elan edildi / VİDEO

İndoneziyada rixter cədvəli üzrə 7 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Geoloji Araşdırmça Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələnin episentri ölkənin şərqindəki Halmahera adasından 154 kilometr şimal-qərbdə, yerin 48 kilometr dərinliyində qeydə alınıb. 7 ballıq zəlzələdən sonra sunami xəbərdarlığı edilib. Bildirilir ki, bu zəlzələdən əvvəl İndoneziyada 6 bal gücündə daha bir zəlzələ qeydə alınıb.

Həmin zəlzələnin episentri isə Qorontalo şəhərindən 61 kilometr cənub-şərqdə, yerin 152,5 kilometr dərinliyində qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.