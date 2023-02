Bakıda azyaşlı qızın oğurlanmasına cəhd araşdırılır

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) naməlum şəxsin məktəbli qızı oğurlamağa cəhd etməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev bildirib ki, hadisə araşdırılır. Onun sözlərinə görə, hadisə barədə tezliklə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videogörüntüdə naməlum şəxs azyaşlı qızı başqa istiqamətə aparmağa cəhd edir. Azyaşlı isə buna etiraz edərək, həmin şəxsin əlindən çıxaraq mağazaya daxil olur. Məlumata görə, hadisə paytaxtın Nərimanov rayonunda baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.