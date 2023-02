Aktrisa Fahriye Evcen və Burak Özçivitin ikinci övladı dünyaya gəlib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, onlar ikinci dəfə oğul övladlarının qucaqlarına alıblar. Cütlük yeni doğulan körpəyə Kərəm adını verib.

Qeyd edək ki, Özçivit cütlüyünün Karan adlı oğulları var.

