Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Türkiyəyə səfər edəcək.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, nazir bu barədə parlamentdəki çıxışı zamanı məlumat verib.

O, səfər çərçivəsində Antalya Forumunda iştirak edəcək.

