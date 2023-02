Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin adının dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BDU-dan bildirilib.

Məlumata görə, fakültənin adı dəyişdirilərək İnformasiya və sənəd menecmenti adlandırılıb.

Bununla bağlı məsələ bu gün BDU Elmi Şurasının iclasında müzakirəyə çıxarılıb və qərar qəbul olunub.

