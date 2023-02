"Oskar" alan filmlərin ulduzu, aktyor Culian Sands itkin düşüb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, aktyor 5 gün bundan əvvəl gəzintiyə çıxdığı Cənubi Kaliforniya dağlarında itib.

65 yaşlı Sandın axtarışları davam edir.

