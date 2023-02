Qazax-Tovuz Regional Təhsil İdarəsində ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, idarə müdirinin vətəndaş qəbulunda vətəndaş Abdıyev Elçin Nadir oğlu da iştirak edib. Lakin onun qəfildən halı pisləşmiş, əməkdaşların və təcili-tibbi yardımın ilkin müdaxiləsinə baxmayaraq Elçin Abdıyev dünyasını dəyişib.

Məlumata görə, Abdıyev Tovuz rayon təhsil sektorunun metodisti imiş.

