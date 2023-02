Sabah məktəblərdə dərs olmayacaq

Sabah 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü ilə bağlı məktəblərdə dərs olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin “20 Yanvar faciəsinin otuz üçüncü ildönümü ilə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinin Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında əmrinə əsasən, bu gün ali, orta ixtisas, peşə və ümumi təhsil müəssisələrində 20 Yanvar faciəsinin 33-cü ildönümünə həsr olunan xüsusi dərslər keçiriləcək.

Eyni zamanda, məktəblərdə faciəyə həsr olunan kitab, foto və rəsm sərgilərinin, ədəbi-bədii komozisiyaların təşkil edilməsi də planlaşdırılıb.

Qeyd edək ki, sabah həm də ölkə üzrə qeyri-iş günüdür.

