Azərbaycanda şagird dəm qazından boğularaq vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, dünən axşam saatlarında Feyziyev Miryusif Rövşən oğlu yaşadığı evdə dəm qazından boğulub.

Qeyd edək ki, Feyziyev Miryusif İmişli şəhər A. Eminov adına 7 saylı tam orta məktəbin X sinif şagirdi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.