Amin Şahruddini "unutdurmadı" - Bu səhvi müzakirə edildi / VİDEO

“Qarabağ” Polşanın “Poqon” klubu ilə yoxlama oyunu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç “Poqon”un 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Matçda Şahruddin Məhəmmədəliyevin zədələnməsindən sonra onu əvəz edən qapıçı Amin Ramazanovun səhvi diqqət çəkib. Belə ki, gənc qolkiper qapıdan çox irəli çıxaraq rəqib hücumunun qarşısını almağa çalışıb. Lakin “Poqon” futbolçuları 45-ci dəqiqədə onun bu səhvindən istifadə edərək fərqləniblər.

Qeyd edək ki, "köhlən atlar"ın qolkiperi Şahruddin Məhəmmədəliyev də belə səhvi ilə tez-tez tənqid edilir.

