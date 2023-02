Ermənistanda hərbi hissədəki yanğında yaralıların sayı artdı - 15 ölü

Ermənistanın Basarkeçər rayonunun Azad kəndində N saylı hərbi hissənin mühəndis-istehkam bölüyünün kazarmasında baş verən yanğın nəticəsində yaralıların sayı 7-yə çatıb.

Metbuat.az “Sputnik Armenia”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Baş Prokurorluğu məlumat yayıb. Bildirilib ki, yaralıların 6-sı əsgər, biri isə zabitdir. Yaralılar hospitala yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, yanğın nəticəsində 15 əsgər ölüb. Yanğının söndürülməsi 5 saat çəkib.

Ermənistan İstintaq Komitəsinin rəhbəri Arqişti Kərəmyan qeyd edib ki, hadisə baş verən ərazidə müstəntiqlər araşdırma aparır və ilkin məlumatlara əsasən, hərbçilər istilik sobasını benzinlə yandırmağa cəhd ediblər, yanğın da bu səbəbdən baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.