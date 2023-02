"Bələdiyyə sədrləri özlərini ağa kimi aparır, vətəndaşa, sahibkara dəstək vermirlər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin üzvü Tahir Rzayev deyib.

Onun sözlərinə görə, bələdiyyələrlə bağlı onlara çoxsaylı müraciətlər var: "Bələdiyyə sədrləri qanunvericiliyi bilmir. Torpağın icarə haqqını 10 qat artırırlar. İcarədarlar da şikayət edirlər".

