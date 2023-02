Meyxanaçı dostu həbsxanada Rəşad Dağlı ilə görüşdü: "Ayrılanda dedi ki..."

Meyxanaçı Orxan Lökbatanlı həbsdə olan həmkarı Rəşad Dağlı (Əmirov) ilə görüşüb.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Orxan Lökbatanlı məclislərin birində meyxana deyərkən məlumat verib. O, Rəşad Dağlının vəziyyətinin yaxşı olduğu deyib:

“Zonda görüşünə getmişdim, şair sağ salamatdır. Axırda sağollaşanda, belə bir söz dedi, mən azad oluncaya qədər meydanı idarə edin”.

Qeyd edək ki, ötən ilin noyabr ayında meyxanaçı Rəşad Dağlı (Əmirov) tanışı İskəndər Mehtiyevi qətlə yetirib. Qeyd edək ki, faktla bağlı Qaradağ Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qaradağ Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə Rəşad Dağlı barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

