19 yanvarda iş gününün müddəti 1 saat qısaldılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti (DƏMX) Əmək Məcəlləsinə əsasən məlumat yayıb.

“Ümumxalq Hüzn Günü qabağı iş gününün müddəti həftəlik iş günlərinin sayından asılı olmayaraq 1 saat qısaldılır”, - rəsmi məlumatda bildirilib.

