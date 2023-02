Xalqın azadlıq, müstəqillik arzusu

Bu məqaləmi 20 Yanvar şəhidlərinə həsr edirəm.

1980-cı illərin sonu idi. Böyük imperiya süquta doğru gedirdi. Sovet hökuməti həm siyasi həm də qitisadi cəhətdən çökmüşdü. Belə bir vəziyyətdə qatil Mixail Qarbaçov hakimiyyətə gəldi. O SSRİ-ni süqutdan xilas etmək üçün yenidənqurma və aşkarlıq siyasəti həyata keçirtməyə başladı. Lakin bu siyasət heç bir işə yaramadı. Bunu görən SSRİ rəhbərliyi cəmiiyətin diqqətini yayındırmaq üçün Qərbi Azərbaycanda və Qarabağda yaşayan yaşayan erməniləri azərbaycanlılara qarşı qızışdırmağa başladı. Qərbi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar öz dədə-baba yurdlarından didərgin salındı.1988-ci ildə xalqın səbri tükəndi və meydanlarda öz etirazlarını bildirməyə başladı. Bu etirazlar 1990-cı ilin yanvar ayının 19-dan 20-ə keçən gecəyə qədər davam etdi. Xalqımız azadlıq müstəqillik ədalət tələb edirdi. Bu etirazlar xalqımızın birlik simvoludur.

O şənbə gecəsi, o qətl günü,

Mümkünə döndərdik çox namümkünü (Bəxtiyar Vahabzadə)

Bəli, dahi şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə düzdeyirdi xalqımız o qanlı gecədə bir çox namümkünü mümkünə çevirdi. Kimin ağlına gələrdiki vaxt gələcək Azərbaycan xalqı hər kəsin gözündə şişirdilmiş Qırmızı Orduya qarşı çıxacaqdı.19 yanvar 1990-cı ildə Bakıda fövqəladə vəziyyət elan edilməsi haqqında əmr verildi. Lakin axşam saatlarında Azərbaycan televiziyasının enerji bloku partladıldığına görə bu əmr əhaliyə xəbər edilməmişdi. Saat 23:50-də qatil Sovet ordusu Bakıya daxil oldu. Xalqımız mərd cəsarətli qorxmaz xalq olduğu üçün Bakıya gələn tankların qarşısından qaçmadı. Qorxmadan çəkinmədən o tankların qarşısında durdu. Nəticədə 146 nəfər günahsız, öz haqqlarını tələb edən şəxslər öldürülmüş 744 nəfər yaralanmışdır.

Bu qanlı gecənin səhərisi günü Azərbaycan xalqının mərd oğlu Ulu öndərimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyev heçnədən qorxmadan çəkinmədən Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə gələrək qəti şəkildə bu cinayətkarların cəzalandırılmasını tələb etdi.

22 Yanvar tarixində Bakıda fövqəladə vəziyyət elan edilməsinə baxmayaraq 2 milyon insan yenidən meydanlara gələrək şəhidlərini dəfn etdi.

Biz müstəqil qalib bir xalqıq. Biz 1988-1990-cı illərdə olan birliyi 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsində də gördük. Xalqımız Dəmir Yumruq əməliyyatı zamanı Müzəffər Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin və Qalib Azərbaycan Ordusunun ətrafında sıx birləşdi.

Biz Azərbaycan xalqı inanırıq ki, Qarabağımıza, Şuşamıza, Cəbrayılımıza, Kəlbəcərimizə qayıtdığımız kimi tarixi torpağlarımız olan Qərbi Azərbaycanımıza, İrəvanımıza, Zəngəzurumuza qayıdacağıq.

Biz Azərbaycan gəncləriAli Baş Komandan Prezident İlham Əliyev cənablarını daim dəstəkləyirik.

Başda 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidiəmim Ziya Ağayev olmaqla bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin.

Allahdan qazilərimizə şəfa diləyirəm.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Biznes və Menecment fakültəsinin 1-ci kurstələbəsi, UNEC Tələbə Həmkarlar İttifaqı Mədəni Kütləvi Tədbirlər komissiyasının layihə meneceri - Ağayev Ziyad

