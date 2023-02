1969-cu ildə çap edilən və bazardan yığışdırılan 10 min dolların üzərində "Şeytana salam" mənasını verən ifadə yer alıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu iddia müxtəlif dillərdə geniş şəkildə yayılıb.

Əskinasların əslinə baxanda “Salam şeytan” ifadəsinə rast gəlinmir. İddiada paylaşılan fotoya rəqəmsal müdaxilə ilə yaşıl möhürlü əskinasın yuxarı sol küncündə edilib.

Qeyd edək ki, bu dəyərdə əskinas iki növdə - biri mavi, digəri isə yaşıl möhürlə çap olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.