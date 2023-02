"Neftçi" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "ağ-qaralar" Qazaxıstan "Astanası"ndan ayrılan Kilan Lebonu transfer edib.

Fransalı hücumameylli yarımmüdafiəçi ilə imzalanmış müqavilənin detalları açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, "Neftçi" daha əvvəl "Sumqayıt"dan Höccət Haqverdinin keçidini həll edib.

