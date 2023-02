Ülvira Qarayeva ANS-i ittiham etdi: "İnanmamışdım, doğrudan da belə imiş" - FOTO

Tanınmış aparıcı Ülvira Qarayeva pensiya fonduna yüklənən aylıq vergisi ilə bağlı ittihamlar irəli sürüb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, ANS-də işlədiyi dövrdə pensiya fonduna bir qəpik də ödənməyib:

"Sosial ödənişlərimi yoxladım. ANS-də işlədiyim dövrdə pensiya fonduna bir qəpik də ödənməyib, halbuki hər maaşımdan pul kəsilirdi.

Bunu mənə bir həmkarım demişdi, inanmamışdım, amma doğrudan belə imiş. Ödənişlər cibə gedirmiş, demək, hər ay. İllərlə soyulmuşam, yağmalanmışam, bu, azmış kimi, gələcəyimdən də oğurlanıb".

Ü. Qarayeva həmçinin sözügedən iddiası ilə bağlı fotoları da paylaşıb.

