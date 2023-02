Şəhidlər xiyabanının kütləvi şəkildə ziyarət olunmasına başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ərazidə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları ictimai asayişi təmin edir.

Bu gün Azərbaycan tarixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi daxil olmuş 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrinin ildönümüdür. Qanlı hadisələrdən 33 il ötür.

