"Bu gün 20 Yanvar hadisələrində şəhid olan qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla yad edirəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki səfiri Fergus Old tviter hesabında yazıb.

Diplomat bildirib ki, şəhidlər Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığı uğrunda canlarından keçiblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.