“Özümü 20 ildir Can Azərbaycana xidmət üçün səfərbər etmişəm” - Çavuşoğlu

“Özümü bir tərəfdən Axısxa türkləri, digər tərəfdən Can Azərbaycana xidmət etmək üçün 20 ildir səfərbər etmişəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ABŞ-dakı türk icması və fəalları ilə görüşündə deyib.

“20 illik siyasi fəaliyyətimdə ölkəmə, millətimə xidmət etmək mənim üçün bir şərəfdir”, - Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri vurğulayıb.

Mövlud Çavuşoğlu Axısxa türklərinin hələ keçmiş SSRİ dövründə, o cümlədən imperiyanın sabiq rəhbəri İosif Stalinin hakimiyyətdə olduğu illərdə doğma yurdlarından didərgin salındıqlarını xatırladıb. Türkiyənin xarici işlər naziri qeyd edib ki, Axısxa türkləri Azərbaycan və digər türkdilli ölkələrdə məskunlaşıblar.

O, ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinkenlə keçirdiyi görüşündən də bəhs edib, ikitərəfli və çoxtərəfli müzakirələrdən danışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.