"Şəhidlər Xiyabanının təmiri gözlənilir".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov deyib:



"İcra hakimiyyətinin strukturları daimi olaraq burada fəaliyyətdədir. 33 il keçir, burada yəqinki əsaslı təmir aparılacaq".

