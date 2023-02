Qazaxıstanın sabiq Prezidenti Nursultan Nazarbayev ürəyindən əməliyyat olunub.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sabiq Prezidentin mətbuat xidmətindən bildirilib.

Bildirilib ki, əməliyyat uğurlu alınıb, onun həyatı üçün təhlükə yoxdur.

