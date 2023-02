Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəhbərliyi və əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.

Metbuat.az Unikal-a istinadən xəbər verir ki, ziyarətə gələnlər arasında Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Vətəndaşlıq Məsələləri Baş idarəsinin rəisi, 3-cü dərəcəli dövlət miqrasiya xidməti müşaviri Rza Talıbov da olub.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun istefasından sonra oğlu Rza Talıbovun da işdən çıxması ilə bağlı məlumat yayılmışdı.

