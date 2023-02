Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi 20 Yanvar hadisələri barədə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşım nazirliyin rəsmi tviter səhifəsində yayılıb.

"Unutmadıq, unutmayacağıq! 20 yanvar 1990-cı ildə qardaş Azərbaycanda yaşanan və Qara Yanvar olaraq bilinən qətliamda şəhid edilən qardaşlarımızı rəhmətlə anırıq. "Tək Millət, iki dövlət" olaraq Azərbaycan Türkü qardaşlarımızla bir və bərabər olmağa davam edəcəyik", - deyə qeyd olunub.

