56 yaşlı qonşusunu ərinə qısqandı - Dəhşətli qərar verdi / FOTO

Türkiyədə dəhşətli qətl hadisəsi olub.

Metbuat.az yerli mediaya istinadən bildirir ki, hadisə Mersin şəhərinin Silifke qəsəbəsində baş verib. 55 yaşlı Elif İncə qonşusu 56 yaşlı Berrin Dalyanoğlu Kəskinin başına daşla vurub öldürüb. Daha sonra meyiti yaxınlıqdakı su quyusuna atıb.

Bu işdə ona əri Adəm İncə və qonşuları Əli Əski də kömək edib.

Onların hər üçü saxlanılaraq, istintaqa təhvil verilib. Elif İncə ifadəsində Berrin Dalyanoğlu Kəskini ərinə qısqandığı üçün öldürdüyünü etiraf edib.

Hadisəni törədənlər məhkəmənin qərarı ilə həbs ediliblər.

Berrin Dalyanoğlu Kəskin

